Leyla McCalla La Vapeur Dijon, vendredi 8 novembre 2024.

Leyla McCalla Leyla McCalla sera à La Vapeur le 08 novembre ! Vendredi 8 novembre, 20h30 La Vapeur De 5.5€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-08T20:30:00+01:00 – 2024-11-08T23:59:00+01:00

Fin : 2024-11-08T20:30:00+01:00 – 2024-11-08T23:59:00+01:00

Leyla McCalla US

Née à New York de parents haïtiens militants, Leyla McCalla puise son inspiration dans son passé et son présent, créant une musique vibrante reflétant trois siècles d’histoire et des influences mondiales. Maîtrisant le violoncelle, le banjo ténor et la guitare, elle offre un son distinctif mêlant ses racines et son expérience. Elle sort cette annné son cinquième album, “Sun Without the Heat”, mêlant joie et douleur dans une exploration musicale d’influences afro-diasporiques. Son album précédent, “Breaking the Thermometer”, a été salué par la critique pour son engagement social et musical. McCalla, actuelle artiste en Résidence à l’Université de Richmond, continue d’explorer les mutations possibles de sa musique.

La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon 21000 Clos de Pouilly Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/4cmKfwE »}]

© Chris Scheurich