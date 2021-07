Leyla McCalla / Festival Convivencia Le port,La Redorte, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Castans.

Leyla McCalla / Festival Convivencia

Le port, La Redorte, le mercredi 21 juillet à 18:30

**25 ans… WAOUH !** Rendez-vous pris du 4 au 25 juillet 2021 avec le Festival Convivencia, scène navigante sur le canal du Midi, qui fête ses 25 ans. Cette année, la péniche Tourmente est transformée en œuvre d’art contemporain par l’artiste-architecte Samir El Kordy et redevient scène de concerts musiques du monde ! Dans un esprit de fête et de convivialité, le public profite de concerts gratuits auxquels peuvent s’ajouter des balades familiales le long du canal et des découvertes culinaires et viticoles… Concerts gratuits. Nombre de places limité. Pas de pass sanitaire. Évènements organisés dans le respect des consignes sanitaires. Ouverture du site à 18h30. Nous vous conseillons d’arriver 30 min avant le début du concert. Restauration et buvette sur place avec Papilles Sauvages et Cook & the gang. Venez avec votre gobelet, pensez covoiturage ou pédibus… Pour sa neuvième étape, le Festival Convivencia 2021 débarque au port de La Redorte (11). **Au programme :** • Concert live de _Leyla McCalla_. Concert à 20H30. Elle chante en français, créole haïtien et anglais dans un style musical élégant et saisissant. Entre blues du bayou et folklore haïtien, _Leyla McCalla_ explore à travers ses chants les questions d’identité créole haïtienne tout en s’accompagnant au violoncelle, au banjo ou à la guitare. • Émission par les jeunes de l’IME de Capendu de 16H à 18H. Podcasts à retrouver sur l’audioblog d’ARTE Radio. Ateliers animés par Radio.Com-Unik. • Convivencia en transition, rendez-vous à chaque escale pour découvrir les initiatives portées par le festival et les acteurs engagés localement, et faîtes tourner “la roue DD” ! À partir de 18H30 sur le site du concert. En partenariat avec le Covaldem et La Maison du Jardinier. Plus d’informations sur [convivencia.eu](https://convivencia.eu/) ou au +33 562 19 06 06. Liens utiles : [Page facebook](https://www.facebook.com/ConvivenciaFestival) [Évènement facebook](https://www.facebook.com/events/834308434175482/?acontext=%7B%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A255008767921256%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22[]%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D)

Gratuit.

Entre blues du bayou et folklore haïtien, Leyla McCalla explore à travers ses chants les questions d’identité créole haïtienne tout en s’accompagnant au violoncelle, au banjo ou à la guitare.

Le port,La Redorte 43.248056, 2.659528 Castans Aude



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T18:30:00 2021-07-21T23:00:00