Leyla McCalla (1ère partie : Sarah Lenka) New Morning, 15 novembre 2022, Paris.

Le mardi 15 novembre 2022

de 18h30 à 22h00

. payant Tarif New Morning : 27.50 EUR

Nouvel album : « Breaking the Thermometer »

Avec « Breaking the Thermometer » la chanteuse et violoncelliste Leyla McCalla construit un projet mêlant compositions originales, airs traditionnels et extraits d’émissions de feu Radio Haïti. Inclassable, Leyla McCalla figure parmi les plus belles révélations de l’art vocal. Résolument atypique, cette jeune new-yorkaise d’origine haïtienne se réfère aussi bien à la musique de sa famille antillaise qu’à la tradition cajun de la Louisiane. Dotée d’une voix profonde et émouvante, Leyla apporte une touche très personnelle à son chant en jouant du violoncelle, son instrument de formation, mais aussi de la guitare et du banjo. La voix envoûtante de Leyla McCalla sert avec intensité, parfois colère, une réflexion sur la démocratie et la liberté d’expression d’un peuple symbole de l’oppression dans le monde. Elaboré comme la bande sonore étoffée d’une oeuvre théâtrale, avec séquences radiophoniques en créole haïtien, performances musicales et spoken word, « Breaking the Thermometer », est un album éclairant et essentiel.

PREMIERE PARTIE SARAH LENKA :

Entre chant intime ou collectif, festif ou introspectif, entre force, émotion, joie et rythme ! Un retour aux sources, à une forme d’essentiel. Sarah Lenka consacre son nouvel EP aux chants de femmes et poursuit ainsi son parcours dédié à la Femme. Son timbre éraillé et son grain de voix troublant, se mettent au service de cet héritage musical méconnu. Dans un registre tout en sobriété qui emprunte au folk, à la pop, et au blues, la chanteuse magnifie l’intensité de ces spirituals.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

