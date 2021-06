Nantes Dix (Le) Maison de Quartier Loire-Atlantique, Nantes L’Extraordinaire Atelier BD Dix (Le) Maison de Quartier Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L'Extraordinaire Atelier BD Dix (Le) Maison de Quartier, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nantes.

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non Atelier enfants à partir de 8 ans – Sur réservation Nantes Métropole 3€ / Hors métropole 6€ à partir de 8 ans Imagine et crée ta propre planche de Bande Dessinée à l’occasion d’un atelier animé par le dessinateur Benoît Vieillard. À tes crayons ! Dans le cadre de l’exposition « Jules Verne – L’Extraordinaire voyage à Nantes » à découvrir du 26 juin au 19 septembre 2021. Dix (Le) Maison de Quartier 10 Place des Garennes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

