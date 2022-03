L’Extra Festival Dijon, 13 mai 2022, Dijon.

Le nouvel évènement de La Vapeur les 13, 14 et 15 mai

Un nouveau temps fort dans la saison de La Vapeur, au printemps, c’est extra.

Un festival avec une programmation musicale défricheuse et excitante, c’est extra.

Un festival où le public est invité à participer en plus des concerts à des propositions d’activités diverses, c’est extra.

Grâce à ce nouveau festival La Vapeur associe la musique à des thèmes et des pratiques nouvelles dans la société. Ces différentes entrées culturelles offrent autant de possibilités de participation aux habitant·es de la métropole dijonnaise et du département de la Côte-d’Or.

Après deux années de pandémie qui ont fortement limité la liberté de mouvement et la vie artistique et culturelle, La Vapeur a choisi de s’intéresser aux questions de déplacements, et plus précisément aux modes les plus vertueux conciliables avec les enjeux climatiques.

Avec de très nombreux partenaires associatifs locaux, le programme complet de L’Extra Festival est en cours de finalisation mais le menu s’annonce déjà copieux :

Des ateliers et animations sur différents modes de déplacement comme le vélo, le skate ou le roller ;

Un roller disco ;

Des parcours de balades à pied, en trotinette ou à vélo, à réaliser en famille ou avec des amis ;

Un grand pique-nique partagé ;

Des vélos sound system ;

Un Vapéro ;

Des soirées concerts à La Vapeur ;

Et bien d’autres surprises…

Le programme complet de L’Extra Festival sera dévoilé courant avril, en attendant découvrez déjà les artistes que vous pourrez croiser sur scène à La Vapeur : Jacques, Oklou, Ichon, SLIFT x Étienne Jaumet, La Jungle, Rank-O.

