L’extra bal – Les crapauds sonneurs, 18 décembre 2022, .

L’extra bal – Les crapauds sonneurs



2022-12-18 – 2022-12-18

Concert participatif à partir de 5 ans.

Comme en témoigne le titre du spectacle, L’Extra Bal est un hommage direct à l’univers des flippers, jeux électro-mécaniques intergénérationnels. Le déroulé du spectacle se fera alors comme se déroule une partie de flipper avec ses rebondissements divers et variés jusqu’au game over !

« Extra bal est un concert bal qui enchaine les tubes au rythme d’une partie de flipper … rock-multiball, Flip Hop, rampe à mambo-magie, disco-bumper, martian-tilt, slow-game-over, monstres et compagnie… Nos chansons s’adressent à tous, petits, grands et vieux enfants. On pousse le bouchon encore plus loin dans l’absurde et le grand n’importe quoi avec ce concert ! Mais ce n’est pas sans fond et sans poésie, nos âneries ne sont pas gratuites, elles ont une raison d’être… à en perdre la boule ! Voilà notre message à l’humanité ».

