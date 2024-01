Tapis rouge : « L’Outil en main » avec Philippe Roquel L’Expression libre Troyes, mardi 9 janvier 2024.

Troyes Aube

Début : 2024-01-09 19:00:00

L’Outil en main avec Philippe Roquel, président de l’association dont le but est de faire connaître aux enfants les richesses et les valeurs des métiers manuels et du patrimoine.

Entrée libre.

L’Expression libre Maison des Associations

Troyes 10000 Aube Grand Est



