Musée des Arts Décoratifs, le mercredi 24 novembre à 18:30

Depuis l’idée originelle jusqu’à la mise en espace d’une démonstration étayée, cette conférence se propose de revenir sur la genèse de l’exposition « Cartier et les arts de l’Islam. Aux sources de la modernité » avec ses deux commissaires parisiennes, Evelyne Possemé, conservatrice en chef du département des bijoux anciens et modernes au Musée des Arts Décoratifs et Judith Henon-Raynaud, conservatrice en chef du patrimoine et adjointe à la directrice du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre.

Sur réservation-Plein Tarif 5€ / Amis des musées 4€ / Étudiants 2€

Conférence des commissaires de l’exposition Cartier, Evelyne Possemé et Judith Henon-Raynaud Musée des Arts Décoratifs 111 rue de Rivoli, 75001 Paris Paris Paris 1er Arrondissement Paris

2021-11-24T18:30:00 2021-11-24T19:30:00

