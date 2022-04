L’EXPOSITION. Un itinéraire Paris-Moisson Château et potager-fruitier de La Roche-Guyon La Roche-Guyon Catégories d’évènement: La Roche-Guyon

du samedi 21 mai au dimanche 18 septembre

L’exposition, donne à voir dans le potager-fruitier les images les plus emblématiques de « l’itinéraire Paris-Moisson » réalisées par Ambroise Tézenas et Jérémie Léon dans le cadre de l’observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine francilien. Elle nous révèle dans les communs du château la fabrique singulière de la mission photographique, en cheminant dans le journal d’arpentage des photographes et dans le making-off du réalisateur Sylvain Martin. Trois rendez-vous sont proposés en complément de l’exposition : un atelier jeune public, un voyage photographique et sonore, une visite guidée de la réserve naturelle régionale de la boucle de Moisson. Ces manifestations sont coordonnées par le CAUE 78, avec le soutien de la Délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine.

Entrée libre

Observatoire photographique des paysages de la vallée de la Seine francilien de Ambroise Tézenas et Jérémie Léon Château et potager-fruitier de La Roche-Guyon 1 rue de l’Audience, La Roche-Guyon La Roche-Guyon Val-d’Oise

