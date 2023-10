L’exposition « Tes doux mensonges » de Nina Murashkina Centre culturel de l’ambassade d’Ukraine en France Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Du samedi 21 octobre 2023 au lundi 30 octobre 2023 :

samedi, dimanche

de 16h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 13h00 à 19h00

Le vendredi 20 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. gratuit

Cette exposition personnelle de Nina Murashkina se tiendra à Paris pendant la Semaine de l’Art, au Centre culturel de l’ambassade d’Ukraine en France jusqu’au 30 octobre et comprendra une collection rétrospective de l’artiste, y compris ses peintures, dessins et céramiques.

Le Centre culturel présentera la collection rétrospective des œuvres de l’artiste ukrainienne Nina

Murashkina, qui arrivera avec

sa dernière collection de Barcelone où elle s’est installé actuellement. Des vases de cette même collection ont été

choisis pour être exposés au Musée du Design de Barcelone.

Nina Murashkina est une artiste contemporaine, représentée par la Galerie

Lysenko de Londres, qui travaille sur les différentes formes: peintures,

dessins, installations et céramiques. À travers ses œuvres, elle explore la

psychologie de la sexualité et la dynamique entre les hommes et les femmes. Ses

œuvres sont érotiques, audacieuses et puissantes, car elle concilie les thèmes

de la féminité et du féminisme. Nous croyons en la capacité de Nina Murashkina

à susciter la discussion et l’émotion à travers son art. Les représentations de

la nudité de Murashkina exposent la propre nudité des spectateurs, afin que

nous puissions voir nos vulnérabilités à travers son objectif.

L’exposition à Paris est organisée par l’Ambassade d’Ukraine en France et la Galerie Lysenko.

Centre culturel de l’ambassade d’Ukraine en France 22, avenue de Messine 75008 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/1264381364253143/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A266560543020886%7D%7D]%22%7D centreculturel.ukraine@gmail.com https://www.facebook.com/CentreCultureldUkraineenFrance/ https://www.facebook.com/CentreCultureldUkraineenFrance/ https://forms.gle/in15ZRw8TtUvDimH9

Nina Murashkina