L’exposition spectaculaire de l’artiste Chen Jialing : « Une vie au bord du fleuve » au réfectoire des Cordeliers Réfectoire des Cordeliers Paris, vendredi 5 avril 2024.

Du vendredi 05 avril 2024 au dimanche 21 avril 2024 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

L’exposition est gratuite

Les ateliers sont sur réservation.

Le peintre et céramiste Chen Jialing présente pour la première fois en France son travail au Réfectoire des Cordeliers (Paris 6e) avec l’exposition « Une vie au bord du fleuve ». Pour l’occasion, l’ancien couvent niché au coeur du quartier latin présente 40 oeuvres inédites. La déambulation dans les Cordeliers invite au voyage à travers l’art chinois.

« Une vie au bord du fleuve : l’art de Chen Jialing »

Pour la toute première exposition de l’artiste chinois Chen Jialing, le Réfectoire des Cordeliers, présentera une sélection de quarante de ses oeuvres. Des polyptyques et des peintures à l’encre, mais également des calligraphies, des tapisseries et des céramiques, investiront pour l’occasion l’espace patrimonial des Cordeliers. Cette exposition événement est l’occasion de découvrir un artiste majeur, pourtant méconnu en France, mais aussi un lieu exceptionnel en plein coeur de Paris.

L’exposition se tient dans le cadre des 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Elle met en valeur le travail d’un artiste majeur en Chine, figure éminente de l’École de Shanghai.

L’exposition est gratuite et ouverte tous les jours du 5 au 21 avril, entre 10h et 18h.

Des visites guidées sont proposées au public tous les jours par des médiateurs sur place.

Pour accueillir au mieux les familles, des ateliers pour les enfants sont également prévues. Voir infos ci-dessous.

La programmation :

Tous les jours du 5 au 21 avril :

Visites guidées en français par des médiateurs sur place.

samedi 6 avril :

10h : atelier enfant par Les Ateliers de Macha (45mn)

En français. Jeune public (à partir de 4 ans).

Sur inscription

Sur différents papiers opaques et transparents, les enfants revisitent à l’aide de l’aquarelle et de l’encre noire les paysages de montagnes encore inexplorées. Par la superposition de leurs dessins, ils obtiennent le poétique reflet d’une nature sublimée.

Les Ateliers de Macha est une entreprise familiale et conviviale qui a pour ambition de rendre l’art accessible à tous grâce à des formats d’ateliers innovants et créatifs.

16h30 : projection du documentaire Chen Jialing de Tian Ye et Gu Yugao, produit par Jia Zhangke (65mn)

Dimanche 7 avril :

16h30 : projection du documentaire Chen Jialing de Tian Ye et Gu Yugao, produit par Jia Zhangke (65mn)

Mercredi 10 avril :

15h : atelier enfant par Les Ateliers de Macha (45mn)

En français. Jeune public (à partir de 4 ans)

Sur inscription

17h : projection du documentaire Chen Jialing de Tian Ye et Gu Yugao, produit par Jia Zhangke (65mn)

Samedi 13 avril :

11h : visite contée de l’exposition par Domitille Germain (45 mn)

En français. Jeune public (à partir de 5 ans, enfants accompagnés des parents).

Sur inscription

Remontons la rivière en compagnie des pêcheurs de la littérature chinoise, les pieds dans l’eau, vers la source aux fleurs de pêchers et ses immortels. Une invitation au voyage dans les contes d’eau chinois de l’Antiquité au Ve siècle, à travers des récits issus de Zhuangzi (IVe siècle avant notre ère), du Huainanzi (IIe siècle avant notre ère) jusqu’à Tao Yuanming (IVe-Ve siècle).

Domitille Germain est conteuse et autrice jeunesse. C’est en vivant en Chine qu’elle a pris goût au conte. Elle s’est formée à cet art à Pékin auprès d’un conteur-calligraphe, puis au conservatoire de Paris XII. Depuis, elle raconte et écrit des histoires adaptées de contes et récits chinois.

16h30 : projection du documentaire Chen Jialing produit par Jia Zhangke (65mn)

Dimanche 14 avril

16h30 : projection du documentaire Chen Jialing de Tian Ye et Gu Yugao, produit par Jia Zhangke (65mn)

Samedi 20 avril

11h : visite contée de l’exposition par Domitille Germain (45 mn)

En français. Jeune public (à partir de 5 ans, enfants accompagnés des parents).

Sur inscription

16h30 : projection du documentaire Chen Jialing de Tian Ye et Gu Yugao, produit par Jia Zhangke (65mn)

17h30 : conférence de François Jullien « Rivières et paysage » (1h30)

En français

La rivière est porteuse, dans la tradition chinoise, d’animation et de circulation. Elle ne s’entend pas seule, mais en rapport à la montagne à laquelle elle est corrélée : la montagne tend vers le haut, l’eau tend vers le bas ; la première est immobile et impassible, la seconde est mouvante et ne cesse d’ondoyer ; la première a forme et fait le relief, la seconde est sans forme et épouse la forme des choses. C’est dire que la rivière n’a cessé d’être évocatrice conjointement dans la peinture et la poésie chinoises, à la fois comme ressource d’image et de sens. Comme l’a dit Confucius, l’homme de bien aime la montagne et l’homme avisé aime l’eau…

François Jullien est philosophe, helléniste et sinologue, professeur émérite à l’Université Paris Diderot, Association Dé-coïncidences. Il est l’auteur de nombreux essais, dont Les Transformations silencieuses (Grasset, 2009), Vivre en existant. Une nouvelle éthique (Gallimard, 2016), De l’être au vivre, Lexique euro-chinois de la pensée (Gallimard, 2015) et La Seconde Vie (Grasset, 2017).

Réfectoire des Cordeliers 15, rue de l’École de Médecine 75006

Contact : https://refectoiredescordeliers.rivp.fr/fr/blog/2024/02/27/exposition-chen-jialing-une-vie-au-bord-du-fleuve-05-04-24-21-04-24/

©Xu Shungen