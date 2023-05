L’exposition « Regard sur l’Ukraine » avec Fanny Lechevalier Lafon Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France, 23 mai 2023, Paris.

Du mercredi 24 mai 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 18h00

Le mardi 23 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Et si l’art permettait de mieux appréhender ou même d’adoucir la guerre ? L’artiste française Fanny Lechevalier propose une série de photomontages réalisés à partir de photographies de guerre en Ukraine, qui sera exposé au Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France jusqu’au 30 juin.

Février 2022, alors

que l’invasion russe a débuté en Ukraine, commence sur internet une importante

médiatisation de l’évènement tragique accompagnée d’une profusion d’images. Des

images intenses, parfois choquantes, que l’artiste française Fanny Lechevalier

va chercher à amplifier. « Tous les

jours, nous avons accès en temps réel à ces événements tragiques.

Paradoxalement, nous risquons de nous y habituer et de ne plus vraiment les

regarder. Il y a néanmoins des photos que je ne veux pas oublier ».

L’artiste Fanny

Lechevalier commence alors une série de photomontages réalisés à partir de

photographies de guerre. Ses créations expriment la résilience et la

détermination du peuple ukrainien ainsi que l’invariabilité du vécu et des

émotions face à la guerre.

En contact direct

avec des photojournalistes sur place, elle récupère des images et y ajoute des

éléments de peintures occidentales célèbres, permettant aux gens de

s’identifier et tentant de réunir l’occident au drame ukrainien. Sa façon à

elle d’apporter plus de douceur, d’offrir « une

parenthèse de paix, de légèreté ou de compassion pour le peuple ukrainien »

mais aussi « un moment de réflexion pour

les occidentaux ».

A partir du 23 mai

2023 Fanny Lechevalier Lafon exposera ses fameux photomontages et les proposera

à la vente, dont les profits seront intégralement versés à des associations

caritatives ukrainiennes.

« Chaque

artiste s’attribue un rôle, le mien c’est me rendre utile ».

Fanny Lechevalier

vit à Saint Germain-en-Laye depuis son retour d’expatriation aux Etats-Unis en

2005. Elle a suivi une formation classique d’art et d’histoire de l’art aux

Beaux-Arts de Caen puis aux Beaux-Arts de Rennes. Pendant de nombreuses années,

elle a partagé bénévolement son savoir-faire dans différentes écoles en France

et aux Etats-Unis et a continué à se former à différentes techniques

artistiques. Sa vie familiale lui permet

aujourd’hui de reprendre une activité créatrice et engagée à temps plein.

Vous pouvez

également trouver des informations sur sa page : https://www.art-4-ukraine.com/ .

Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France 22 avenue de Messine 75008 Paris

Fanny Lechevalier Lafon