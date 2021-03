L’exposition Médiathèque José Cabanis, 16 mars 2021-16 mars 2021, Toulouse.

L’exposition

du mardi 16 mars au lundi 20 septembre à Médiathèque José Cabanis

Clic clac, la photographie dans la littérature jeunesse

Du 16 mars au 20 septembre

Médiathèque José Cabanis

L’exposition Clic Clac vous invite à une balade thématique dans les inventions photographiques des ouvrages pour la jeunesse des 20e et 21e siècles, sortis pour vous des collections patrimoniales de la Bibliothèque de Toulouse.

Dans la littérature jeunesse, et particulièrement dans les livres de fiction, la présence de la photographie semble être marginale.

Or, on trouve des livres narratifs illustrés de clichés photographiques dès le début du 20e siècle. Des expérimentations inventives se sont multipliées en France et ont ponctué l’histoire de l’édition jeunesse : abécédaires, imagiers, albums, contes… la photographie a investi tous les genres fictionnels, offrant un espace fécond de création esthétique et poétique.

Contrairement aux idées reçues, la photographie, si présente dans notre quotidien, offre un espace d’invention infini dans l’édition jeunesse. Par les dispositifs mis en œuvre, par le jeu et l’imaginaire, elle propose à l’enfant d’apprendre à regarder autrement.

Photographes, illustrateurs, auteurs s’en sont emparés et interrogent le rapport entre fiction et réalité par la mise en scène, le cadrage ou encore les photomontages.

Clic clac : une balade thématique

L’exposition Clic-Clac a été conçue comme une balade thématique, un déploiement d’espaces imaginaires de photo-littérature dans lesquels le visiteur est invité à découvrir la richesse de ce genre pour saisir la démarche d’un photographe et accéder à la compréhension d’un monde fait d’images.

L’exposition se découvre comme une promenade.

En parallèle d’une vitrine historique, la salle d’exposition est structurée en différents espaces regroupés par thématiques telles que «Bizarre, Bizarre» ou «Classer, jouer» qui offrent aux enfants et aux grands l’occasion d’exercer leur regard : apprendre à regarder, à décrypter, à imaginer.

L’atrium, au pied des grands escaliers de la Médiathèque José Cabanis, nous plonge dans l’espace «Grandir» entre jeux de miroirs et photos en noir et blanc. L’espace jeunesse se transforme quant à lui en un jeu de découverte et de cache-cache avec les animaux ainsi qu’une installation créée sur mesure par la photographe Claire Dé.

© Maria Jalibert, Olivier Mauffrey

