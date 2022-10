L’exposition les pieds dans l’eau décryptée

2022-10-19 – 2022-10-19 Venez découvrir « Les pieds dans l’eau », une exposition interactive sur les crues et les inondations, expliquée par les agents de Rivières de Haute Alsace, spécialistes en la matière. Cette exposition a été conçue et réalisée en 2020 dans le cadre de la commémoration des 30 ans des crues de février 1990, derniers événements majeurs survenus dans le Haut-Rhin. Venez découvrir une exposition interactive sur les crues et les inondations, expliquée par les agents de Rivières de Haute Alsace. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

