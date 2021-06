Petite-Rosselle Parc Explor Wendel - Musée Les Mineurs Wendel Moselle, Petite-Rosselle L’exposition « L’équipement du mineur de charbon lorrain : 170 ans d’évolution (1830-2004) » à découvrir dans la pénombre Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel Petite-Rosselle Catégories d’évènement: Moselle

### L’exposition « L’équipement du mineur de charbon lorrain : 170 ans d’évolution (1830-2004) » accessible dans la pénombre également La nouvelle exposition intitulée « L’équipement du mineur de charbon lorrain : 170 ans d’évolution (1830-2004) » installée au cœur du Musée les Mineurs Wendel sera également plongée dans l’obscurité. Celle-ci retrace ses 170 ans d’évolution tant en matière de protection, d’éclairage, de détection du grisou ou encore d’abattage du charbon. A voir le temps de cette soirée sous un tout autre éclairage !

Petite restauration proposée à la cafétéria du Musée tout au long de la soirée. Horaires : 19h00 à minuit (dernière entrée à 22h30). Réservation d’une visite obligatoire. Départs proposés toutes les 15 minutes de 19h à 22h30.

La nuit européenne des musées aura lieu le samedi 3 juillet 2021 de 19h à minuit. Parc Explor Wendel – Musée Les Mineurs Wendel rue du Lieutenant Joseph Nau 57540 Petite-Rosselle Petite-Rosselle Moselle

2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T23:59:00

