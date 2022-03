L’exposition “LE TEMPS DES FLEURS” Loches Loches Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Loches Indre-et-Loire À « La little maison », le printemps s’installe et expose les œuvres originales d’Anne Marie de la Caffinière. Comme un jardin extraordinaire, les peintures de l’artiste dévoilent ses couleurs et nous invitent au rêve. Concerts aux rythmes sud-américains et rencontre avec l’artiste les après-midi. info@lalittlemaison.com +33 6 60 51 72 51 https://www.lalittlemaison.com/animations-%C3%A9v%C3%A9nements Delphine DELAUNAY

