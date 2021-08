Nantes Halle 6 Ouest Loire-Atlantique, Nantes L’exposition des Ordis Libres Halle 6 Ouest Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

L’exposition des Ordis Libres Halle 6 Ouest, 25 septembre 2021, Nantes. 2021-09-25 du 16 au 26 septembre 20)21 de 8h à 18h(exposition dans la salle 109)

Horaire : 08:00 18:00

Gratuit : oui Entrée libre du 16 au 26 septembre 20)21 de 8h à 18h(exposition dans la salle 109) Prêt·es à passer au Libre ? L’exposition s’adresse à tout public. Vous vous êtes sûrement posé des questions comme : Pourquoi suis-je déjà obligé de changer d’ordinateur ?C’est grave si les données sont piratées ?Pourquoi je n’arrive pas à lire un document qui vient d’un autre ordinateur ?Pourquoi la formation numérique à l’école favorise l’usage de logiciels d’entreprises privées ?Vous seront présentés à la fois des explications techniques et des conseils pratiques pour vous permettre d’être plus autonomes, le tout assaisonné d’une petite dose d’humour portée par des pingouins en vadrouille. Un évènement co-porté par l’association “Les Ordis Libres” et l’Université de Nantes. Dans le cadre de Nantes Digital Week Halle 6 Ouest 42 rue de la Tour d’Auvergne Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Halle 6 Ouest Adresse 42 rue de la Tour d'Auvergne Ville Nantes lieuville Halle 6 Ouest Nantes