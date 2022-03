L’exposition de Jan Tichy: Protected Species LIUSA WANG, 19 mars 2022, Paris.

LIUSA WANG est heureuse de collaborer sur un nouveau projet avec l’artiste Jan Tichy, basé à Chicago. Connu pour son travail in situ, Jan Tichy est invité à créer un nouveau corpus d’œuvres en dialogue avec la ville et son histoire. L’exposition “Protected Species” en est une réponse poétique. Jan Tichy utilise quatre approches photographiques différentes pour illustrer notre place en tant qu’espèce, vivant dans un espace urbain.

Ⅰ.

Dans une série d’impressions cyanotypes, Jan Tichy met en valeur des objets architecturaux qui entourent des lieux et définissent leurs frontières. Ces bornes et barrières, telles que les clôtures, les balustrades et les grilles, définissent nos espaces urbains et protègent ceux qui se trouvent de l’autre côté. Ils marquent la séparation entre l’intérieur et l’extérieur, servent de points d’entrée et de sortie, entre les jardins, les parcs, les tombes, les lieux de services publics et les chantiers de construction, et se présentent à l’instar ce à quoi nos espaces construits sont initialement destinés – un abri contre les éléments.

En recadrant les détails, Jan Tichy adopte une approche perécienne, tente de cartographier les vingt quartiers de la ville, à travers les repères et les blocs de bâtiment de ses espèces.

II.

Une série de nouvelles vidéos, créées avec la même approche photographique que le projet représentatif de l’artiste “Expanded Moment”, présentent des personnes dans l’espace public, sur un temps relativement long. Les images vidéo d’environ dix minutes offrent un angle inhabituel des espèces dans l’espace public, sapant les normes traditionnelles de l’observation en extérieur. Cela fait suite à la série “Changing Chicago” de l’artiste exposé au musée de photographie contemporaine de Chicago en 2012.

Un travail qui fait référence au projet initial “Changing New York” de Bernice Abbot, développé d’après les observations d’Eugene Atget sur l’évolution de Paris.

III.

L’hypothèse moderniste de l’appareil photo, en tant qu’appareil de documentation visuelle objective, est remise en question dans une série de tirages photographiques en noir et blanc qui nous oblige à une intimité étroite avec les façades de la ville. Le nouveau travail de Jan Tichy avec une collection d’appareils photo historiques du Chicago Cluster Project, l’a amené à acquérir un appareil photo historique français Luminor bon marché à son arrivée à Paris, et à observer la ville à travers son objectif.

Ⅳ.

L’installation in situ, no.39, est en dialogue avec le changement de lumière dans l’espace de la galerie, modifiant notre perception du temps et de l’espace avec la lumière projetée en fonction du temps, divisant et reconnectant l’espace de la galerie.

À ce moment précis, en mars 2022 à Paris, la notion d’espèce protégée résonne avec chacun des espaces dans lesquels nous nous trouvons en tant qu’espèce humaine. Du réchauffement climatique à la préservation historique des villes en passant par la guerre européenne, nous demandons à être protégés de nous-mêmes.

