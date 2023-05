L’exposition « Berceuse » par Inna Pedan Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France, 16 mai 2023, Paris.

Du mercredi 17 mai 2023 au vendredi 30 juin 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

https://shorturl.at/hxCG5

Cette exposition, au Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France jusqu’au 30 juin, est dédiée aux enfants emportés par la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Le Centre culturel de l’ambassade d’Ukraine présente l’exposition

« Berceuse » par l’artiste

ukrainienne Inna Pedan. L’exposition est

dédiée aux enfants emportés par cette guerre.

« Berceuse »

parle d’un rêve qui soudainement s’est transformé en cauchemar …

Des enfants se sont endormis à l’improviste… pour

toujours… La guerre apporte la mort, elle s’introduit dans la vie quotidienne

et détruit tout. Détruit les frontières, ruine la perception du monde, détruit

la réalité. Il devient impossible d’en rassembler les morceaux. Ceci est encodé

dans les œuvres, comme de courtes histoires sur l’épanouissement et la

dégradation, sur la vie et la mort. Jouets pour enfants* – hochets, crécelles

et grelots aux couleurs vives et pures se sont associés à des fragments de fer

rouillé tranchant. La peur et le désespoir, la naïveté des enfants et l’absence

de défense se sont entremêlés en une histoire trouble, tempétueuse et

traumatique. Ça continue, ce n’est pas encore fini, la douleur continue… Que

va-t-il se passer ensuite ? Quelles chansons faut-il chanter aux enfants pour

que les rêves terribles ne deviennent pas réalité ? À qui devons-nous adresser

nos prières ? Il n’y a pas de réponse, mais il reste l’espoir.

« La maison de l’abeille » finalise cette série. Une image

à la frontière de la mythologie et de la réalité. L’abeille, oiseau de Dieu,

oiseau de Marie, est une goutte d’or d’espoir qui annonce la naissance d’un

monde nouveau, un monde meilleur, le monde Espéré.

L’exposition

est organisée par l’Ambassade d’Ukraine en France en partenariat avec Inna

Pedan et l’association Les amis de la culture ukrainienne en France.

——-

Inna Pedan est une artiste et designeure ukrainienne

formée à la Kharkiv State Academy of Design and Arts, et dans laquelle elle

professe. Les travaux d’Inna ont remporté de nombreux concours et ont

représenté l’Ukraine dans différents pays d’Europe, aux États Unis et au Japon.

Elle est membre de la Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship

(Suisse).

Le laconisme des œuvres d’Inna Pedan, d’une exquise

simplicité, est la résultante d’une combinaison d’intuitions plastiques et de

solutions artistiques savamment pensées. L’autrice explore les possibilités et

le comportement des matériaux et de la forme selon son interprétation de leur

contenu physique et artistique. Ces pièces véhiculent des pensées majeures,

suscitent des émotions et appellent à une réflexion sur la beauté dans un monde

agité et menaçant.

Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France 22 avenue de Messine 75008 Paris

Contact : centreculturel.ukraine@gmail.com https://www.facebook.com/CentreCultureldUkraineenFrance/ https://www.facebook.com/CentreCultureldUkraineenFrance/

Inna Pedan