L’expo Vivant à la Fondation Good Planet Fondation GoodPlanet – Domaine de Longchamp, 9 avril 2022, Paris.

La Fondation GoodPlanet présente sa nouvelle exposition, Vivant, du 9 avril au 18 décembre 2022. Une dizaine d’artistes y aborde les problématiques liées à la préservation de la biodiversité, et interroge notre rapport au vivant.

Date et horaire exacts : Du samedi 09 avril 2022 au dimanche 18 décembre 2022 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi

de 12h00 à 18h00

gratuit Chaque weekend possibilité de visites guidées Réservation de groupe en semaine (scolaires, associations, entreprises)

Depuis 15 ans, la Fondation GoodPlanet s’est donnée pour mission de valoriser la biodiversité, mais aussi de la protéger, car elle sait combien elle est fragile et menacée. L’approche pédagogique est au cœur de leur démarche : il est essentiel de faire savoir et d’inciter chacun à observer, à comprendre et à se reconnecter au vivant pour construire un avenir plus durable. La Fondation soutient également des solutions et initiatives concrètes, proposant des alternatives plus pérennes.

Parce que l’imagination joue un rôle fondamental dans l’élaboration des idées et des actes, la Fondation a décidé de concevoir Vivant, une exposition transdisciplinaire, proposant un dialogue original entre l’art, l’environnement et la science. Présentant une dizaine d’artistes internationaux et abordant les nombreuses problématiques sous-jacentes à la préservation de la biodiversité, cette exposition interroge notre place et nos responsabilités vis-à-vis du vivant.

De la plus minuscule à la plus imposante, de la plus commune à la plus étrange, de la plus dangereuse à la plus inoffensive, la planète Terre est habitée par d’innombrables espèces vivantes interagissant ensemble et avec leurs milieux. La richesse de notre monde repousse sans cesse les limites de nos connaissances. Bien qu’ayant déjà catalogué 2 millions d’espèces, les scientifiques estiment n’avoir découvert que 2% de la biodiversité présente sur la planète ! En croisant interactions entre des millions d’organismes et foisonnement sur des millions d’années, le vivant a ainsi construit un équilibre complexe, subtil et délicat.

Et pourtant il est question aujourd’hui de la disparition de la biodiversité telle que nous la connaissons.

Comment prendre conscience que, jour après jour, nous scions un peu plus la branche sur laquelle nous sommes assis ? Et comment inverser cette tendance ? Car les chiffres sont sans appel : nous vivons le début d’une nouvelle extinction de la biodiversité. Par ce prisme créatif, nous souhaitons souligner la relation sensible et intime qui nous lie au monde qui nous entoure, mais aussi inviter chacun à imaginer une nouvelle relation avec le vivant. Ce regard artistique est nourri et enrichi de leur expertise scientifique. C’est un positionnement inédit que cette expo revendique avec enthousiasme et optimisme. La Fondation espérons que chaque visiteu·se· sortira de cette exposition avec le sentiment d’en savoir un peu plus, avec une ouverture sur le champ infini des possibles et avec le désir puissant d’agir

Commissaire : Anne-Sophie Bérard

Scénographe : Laure Devenelle

Avec : Yann Arthus-Bertrand, Laure Devenelle, Bertrand Gadenne, Nicolas Henry, Florent Lamouroux, Janaina Mello Landini, Fabien Mérelle, Claire Morgan, Duy Anh Nhan Duc, Quayola, Camille Scherrer.

Fondation GoodPlanet – Domaine de Longchamp 1, Carrefour de Longchamp, Bois de Boulogne Paris 75116

Contact : https://www.goodplanet.org/fr/domaine/vivant/ reservation@goodplanet.org https://www.facebook.com/goodplanet.org

