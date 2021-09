Martigues Martigues Bouches-du-Rhône, Martigues L’expo par Passerelles d’Artistes Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Bouches-du-Rhône C’est aussi croiser le regard du visiteur et l’inviter à se glisser dans celui de l’artiste pour mieux comprendre son approche artistique et sa sensibilité.

Pour cela nous avons réuni des artistes ayant une réelle complicité artistique.

Marguerite Nadal. Présidente de l’association Passerelle d’Artistes”



Les artistes : Benjamin Carbonne, Stéphane Carbonne, Christiane Collin, Catherine Ducreux, Jean Durello, Mireille Legay, Gérald Lopez, Marguerite Nadal, Paul Emile Objar, Françoise Pirro, Myriam Retif.



Vernissage le Vendredi 1er Octobre de 15h à 19h.

