L’Expo Idéale à la manière d’Hervé Tullet

2022-06-04 – 2022-07-02

Hervé Tullet, artiste de la création ludique et décomplexée, orchestre le projet de l’Expo Idéale avec ses outils de prédilection: couleurs, papiers, pinceaux, ciseaux… et initie le public en transmettant sa passion jusqu’à, pourquoi pas, composer sa propre expo idéale ! Vous découvrirez des œuvres originales de l’artiste, mais vous serez vous-même créateur de cette exposition ! Celle-ci naîtra au fil du semestre au cours d’ateliers s’inspirant d’Hervé Tullet. Le résultat est exposé à la médiathèque de la Vieille-Île et à la bibliothèque des Pins.

+33 3 88 90 68 10

