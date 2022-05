L’expo du mois : “Faire une danse”

L’expo du mois : “Faire une danse”, 1 mai 2022, . L’expo du mois : “Faire une danse”

2022-05-01 – 2022-05-31 Laurent Cebe nous propose de découvrir le projet de création qu’il mène avec le TUNantes et les habitants du quartier Nantes nord Faire une Danse. C’est une création à la fois graphique et chorégraphique qui prend la forme d’affiches qui invitent à danser ou imaginer une danse. Il propose aussi de découvrir un film court d’animation réalisé en 2019 pour le spectacle précédent À main levée. Plus d’information: https://chorege-cdcn.com/evenement/exposition-faire-une-danse/ Laurent Cebe nous propose de découvrir le projet de création qu’il mène avec le TUNantes et les habitants du quartier Nantes nord Faire une Danse. C’est une création à la fois graphique et chorégraphique qui prend la forme d’affiches qui invitent à… bonjour@lekrabo.fr +33 2 33 12 63 78 Laurent Cebe nous propose de découvrir le projet de création qu’il mène avec le TUNantes et les habitants du quartier Nantes nord Faire une Danse. C’est une création à la fois graphique et chorégraphique qui prend la forme d’affiches qui invitent à danser ou imaginer une danse. Il propose aussi de découvrir un film court d’animation réalisé en 2019 pour le spectacle précédent À main levée. Plus d’information: https://chorege-cdcn.com/evenement/exposition-faire-une-danse/ dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville