L’EXPO DU MOIS À LA MINOTERIE Gardouch, dimanche 28 avril 2024.

L’EXPO DU MOIS À LA MINOTERIE Gardouch Haute-Garonne

Écrire des poèmes de forme fixe, rimés, en octosyllabes, sur les conjugaisons… verbes, modes et temps, telle est l’’idée farfelue à l’origine des Farfulaisons de Stéphane Amiot.

Quelques mois plus tard et quarante poèmes en poche, Stéphane découvre le travail de Jorgelina, et réalise parla même occasion qu’ils ont le même éditeur réunionnais.

Il la contacte, lui présente son projet, elle se laisse tenter et il lui envoie les textes. C’est le début d’une aventure de six mois.

Jorgelina choisit les poèmes qu’elle veut illustrer et propose, avec son univers artistique, sa lecture des textes.

La technique est mixte acrylique et collages.

Ce sont ces vingt dessins qui sont aujourd’hui présentés au Café des Minotiers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:30:00

fin : 2024-04-28 12:30:00

Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie

L’événement L’EXPO DU MOIS À LA MINOTERIE Gardouch a été mis à jour le 2024-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE