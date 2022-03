L’Expo du mARTdi Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Landes

2022-03-29 10:00:00 – 2022-03-29 19:00:00

Pouillon Landes Pouillon Marché de l’art aux halles de Pouillon. L’exposition accueille tous les artistes : peintres, sculpteurs, mosaïstes, photographes, écrivains, musiciens…

Marché de l'art aux halles de Pouillon. L'exposition accueille tous les artistes : peintres, sculpteurs, mosaïstes, photographes, écrivains, musiciens…

Entrée gratuite.

+33 7 71 20 61 86

Entrée gratuite. © GuVe

