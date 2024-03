L’expo collective du photo club de Lille Accueil Marthe et Marie Lille, vendredi 14 juin 2024.

L’expo collective du photo club de Lille Les membres du PhotoClub de Lille Exposent leurs Séries 14 juin – 9 juillet Accueil Marthe et Marie Entrée libre et gratuite

Début : 2024-06-14T19:30:00+02:00 – 2024-06-14T21:00:00+02:00

Fin : 2024-07-09T10:00:00+02:00 – 2024-07-09T12:00:00+02:00

Plusieurs photographes, une passion, des échanges, Le Photo Club de Lille organise, chaque année, son « Expo Collective ». Une exposition qui se conjugue à plusieurs où chaque membre qui le souhaite imagine une série de 3 photographies. Construites ensemble, chacune des séries exposées dévoile une histoire, vous raconte un voyage réel ou onirique ou joue tout simplement avec la lumière et le quotidien.

Au total, 90 photographies de la couleur au noir & blanc, en argentique ou en numérique, qui dans un esprit de partage et d’ouverture, s’offrent au regard du public.

Ce projet collectif réunit dans un même espace le travail de 30 photographes qui se sont prêtés au jeu de construire un triptyque de photos cohérentes. Aucun thème n’est imposé, laissant libre cours à la sensibilité et la créativité de chacun.

Venez regarder les histoires qu’ils vous racontent !

Accueil Marthe et Marie Place Erasme de Rotterdam Lomme Lille 59160 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.photoclublille.org »}]