L’Explorateur : Visite contée autour des herbes aromatiques Harfleur, 26 juin 2022, Harfleur.

2022-06-26 10:00:00 – 2022-06-26

Harfleur 76700

L’Explorateur été 2022 – Visite contée autour des herbes aromatiques

Le Domaine du Colmoulins à Harfleur est un lieu qui abrite une faune et une flore sauvages et sensibles à découvrir. Cette balade au rythme de la voix de Marie-Laure Giannetti, invite à découvrir les bienfaits des plantes aromatiques et médicinales sauvages ou cultivées grâce aux contes, légendes et croyances. Vous connaîtrez les propriétés et usages de celles que vous croiserez sur votre chemin. Après une déambulation, un temps de partage autour de sirops sera proposé.

Prévoir tenue et chaussures adaptées.

Le dimanche 26 juin à 10h (durée : 2h30) – A partir de 7 ans.

Tarifs : 9€ / adulte – 5€ / enfant.

Réservation obligatoire.

contact@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 32 74 04 04 https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/

Harfleur

dernière mise à jour : 2022-05-24 par