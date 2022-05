L’Explorateur : LH Beer Factory Le Havre, 30 juin 2022, Le Havre.

2022-06-30 18:00:00 – 2022-06-30

Le Havre 76600

L’Explorateur été 2022 – LH Beer Factory, la bière Saint Joseph

Découvrez avec l’équipe et le fondateur de la Brasserie Saint Joseph, implantée dans les anciens abattoirs, la variété des bières brassées dans la plus pure tradition brassicole, offrant des recettes et des goûts entre modernité et tradition. Après avoir découvert la fabrication, vous pourrez passer à une initiation à la biérologie et à la dégustation dans un moment convivial.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le jeudi 30 juin à 18h – A partir de 18 ans.

Tarif : 25€

Réservation obligatoire.

Le Havre

