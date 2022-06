L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Balade en vélo Le Havre, 26 août 2022, Le Havre.

L’Explorateur : Les rendez-vous famille – Balade en vélo

Avenue Raoul Mail Le Havre Seine-Maritime

2022-08-26 14:30:00 14:30:00 – 2022-08-26

Le Havre

Seine-Maritime

L’Explorateur été 2022 – Les rendez-vous famille – Balade en vélo

Un des plus beaux espaces verts de la ville du Havre servira de décors à cette balade encadrée pour découvrir comment rouler en sécurité en famille. Après, une révision des vélos, les animations de la Roue Libre conseilleront sur les équipements et les conduites à tenir pour donner à chacun l’occasion et l’envie de circuler plus facilement à vélo en ville.

Des vélos adaptés à chacun peuvent être mis à disposition pour l’occasion sur réservation.

Le vendredi 26 août à 14h30 (durée : 1h30) – A partir de 3 ans.

Tarif : 5€ / duo parent-enfant – 5€ / adulte supplémentaire

Réservation obligatoire.

L’Explorateur été 2022 – Les rendez-vous famille – Balade en vélo

Un des plus beaux espaces verts de la ville du Havre servira de décors à cette balade encadrée pour découvrir comment rouler en sécurité en famille. Après, une révision des vélos,…

contact@lehavre-etretat-tourisme.com +33 2 32 74 04 04 https://www.lehavre-etretat-tourisme.com/

L’Explorateur été 2022 – Les rendez-vous famille – Balade en vélo

Un des plus beaux espaces verts de la ville du Havre servira de décors à cette balade encadrée pour découvrir comment rouler en sécurité en famille. Après, une révision des vélos, les animations de la Roue Libre conseilleront sur les équipements et les conduites à tenir pour donner à chacun l’occasion et l’envie de circuler plus facilement à vélo en ville.

Des vélos adaptés à chacun peuvent être mis à disposition pour l’occasion sur réservation.

Le vendredi 26 août à 14h30 (durée : 1h30) – A partir de 3 ans.

Tarif : 5€ / duo parent-enfant – 5€ / adulte supplémentaire

Réservation obligatoire.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-06-23 par