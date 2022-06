L’Explorateur : Les rendez-vous famille – A la découverte du cerf-volant au Havre Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime L’Explorateur été 2022 – Les rendez-vous famille – A la découverte du cerf-volant au Havre Il y aura d’abord le temps de la construction d’un cerf-volant avec du matériel adapté à l’âge de l’enfant. Ensuite, si le temps le permet, viendra le moment de l’envol de cerfs-volants, pour le plus grand plaisir de tous les participants ! Le mercredi 13 juillet à 15h (durée : 2h) – A partir de 6 ans.

Tarif : 5€ / duo parent-enfant.

