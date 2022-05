L’Explorateur : Les coulisses de LiA Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer Catégories d’évènement: 76930

Octeville-sur-Mer

L’Explorateur : Les coulisses de LiA Octeville-sur-Mer, 29 juin 2022, Octeville-sur-Mer. L’Explorateur : Les coulisses de LiA Octeville-sur-Mer

2022-06-29 – 2022-06-29

Octeville-sur-Mer 76930 L’Explorateur été 2022 – Les coulisses du réseau de transport en commun LiA LiA, c’est aujourd’hui 22 rames de tramway pour 13 km de ligne desservant depuis la plage, le centre-ville du Havre jusqu’à Caucriauville Pré Fleuri à l’Est et jusqu’au Grand Hameau, au Nord-Ouest. Mais c’est aussi 21 lignes de bus qui couvrent l’intégralité du territoire. Venez découvrir l’envers du décor du réseau de la métropole havraise en visitant l’atelier de maintenance du tramway et le poste de commandement centralisé. Le mercredi 29 juin à 14h – A partir de 10 ans.

Gratuit.

Réservation obligatoire. L’Explorateur été 2022 – Les coulisses du réseau de transport en commun LiA LiA, c’est aujourd’hui 22 rames de tramway pour 13 km de ligne desservant depuis la plage, le centre-ville du Havre jusqu’à Caucriauville Pré Fleuri à l’Est et jusqu’au… L’Explorateur été 2022 – Les coulisses du réseau de transport en commun LiA LiA, c’est aujourd’hui 22 rames de tramway pour 13 km de ligne desservant depuis la plage, le centre-ville du Havre jusqu’à Caucriauville Pré Fleuri à l’Est et jusqu’au Grand Hameau, au Nord-Ouest. Mais c’est aussi 21 lignes de bus qui couvrent l’intégralité du territoire. Venez découvrir l’envers du décor du réseau de la métropole havraise en visitant l’atelier de maintenance du tramway et le poste de commandement centralisé. Le mercredi 29 juin à 14h – A partir de 10 ans.

Gratuit.

Réservation obligatoire. Octeville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Catégories d’évènement: 76930, Octeville-sur-Mer Autres Lieu Octeville-sur-Mer Adresse Ville Octeville-sur-Mer lieuville Octeville-sur-Mer Departement 76930

Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer 76930 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/octeville-sur-mer/

L’Explorateur : Les coulisses de LiA Octeville-sur-Mer 2022-06-29 was last modified: by L’Explorateur : Les coulisses de LiA Octeville-sur-Mer Octeville-sur-Mer 29 juin 2022 76930 Octeville-sur-Mer

Octeville-sur-Mer 76930