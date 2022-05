L’Explorateur : Le Hangar Zéro Le Havre, 11 juin 2022, Le Havre.

L’Explorateur : Le Hangar Zéro Le Havre

2022-06-11 – 2022-06-11

Le Havre 76600

L’Explorateur été 2022 – Le Hangar Zéro

L’équipe de bénévoles du Hangar Zéro vous propose un rendez-vous spécial où l’ensemble du projet vous sera présenté : les ateliers participatifs, les structures accueillies et prochainement installées, les projets, les envies, leurs besoins… Venez les rencontrer lors de cette visite solidaire où votre droit d’entrée servira la cause du lieu et au financement de parts sociales.

Une petite collation sera proposée en fin de visite.

Le samedi 11 juin à 14h30 – A partir de 8 ans.

Tarif : 3€ (Gratuit pour les moins de 16 ans).

Réservation obligatoire.

Le Havre

