L’Explorateur : Jardin japonais

L’Explorateur : Jardin japonais, 26 juin 2022, . L’Explorateur : Jardin japonais

2022-06-26 15:30:00 – 2022-06-26 L’Explorateur été 2022 – Jardin japonais Lieu improbable en retrait des bruits de la ville, le Jardin japonais évoque les ports jumelés d’Osaka et du Havre. Ce site, où le minéral et le végétal se conjuguent harmonieusement avec l’eau, rassemble sur 200 m² les symboles du pays du Soleil Levant. Le dimanche 26 juin à 14h30 et à 15h30 – Tout public.

Tarif : 6€ / adulte – 4€ / enfant (moins de 12 ans).

Réservation obligatoire. L’Explorateur été 2022 – Jardin japonais Lieu improbable en retrait des bruits de la ville, le Jardin japonais évoque les ports jumelés d’Osaka et du Havre. Ce site, où le minéral et le végétal se conjuguent harmonieusement avec l’eau, rassemble… L’Explorateur été 2022 – Jardin japonais Lieu improbable en retrait des bruits de la ville, le Jardin japonais évoque les ports jumelés d’Osaka et du Havre. Ce site, où le minéral et le végétal se conjuguent harmonieusement avec l’eau, rassemble sur 200 m² les symboles du pays du Soleil Levant. Le dimanche 26 juin à 14h30 et à 15h30 – Tout public.

Tarif : 6€ / adulte – 4€ / enfant (moins de 12 ans).

Réservation obligatoire. dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville