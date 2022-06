L’Explorateur : Impression au bord de l’eau

2022-08-02 15:00:00 15:00:00 – 2022-08-02 L’Explorateur été 2022 – Visite théâtralisée : Impression au bord de l’eau Cette visite-spectacle conçue par la Belle Envolée, revient sur la grande mode des stations balnéaires et particulièrement sur les peintres impressionnistes qui immortalisèrent les plages normandes. Un moment drôle, familial, interactif et riche en informations historiques. Le mardi 2 août à 15h – Tout public.

Tarif : 9€ / adulte – 5€ / enfant.

