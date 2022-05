L’Explorateur : Ecopôle, le cycle de l’eau Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: 76600

Le Havre 76600 L’Explorateur été 2022 – Ecopôle, le cycle de l’eau Voici une visite qui vous permettra de mieux comprendre l’un des enjeux environnementaux majeurs : la gestion de l’eau. Grâce à la découverte de l’espace pédagogique de la station d’épuration Edelweiss qui traite les eaux usées et pluviales d’un bassin de plus de 300 000 habitants, vous serez incollables sur le cycle naturel de l’eau dans la région havraise ! La visite concerne uniquement l’espace pédagogique de la station. Les espaces de traitement des eaux ne sont pas accessibles. Ces visites sont accessibles dès 7 ans cependant des visites sont particulièrement dédiées aux enfants (voir page 36 du programme en PDF). Le mercredi 22 juin à 10h – A partir de 7 ans.

Gratuit.

