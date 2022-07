L’exploitation à la cool, 31 janvier 2023, .

L’exploitation à la cool



2023-01-31 20:30:00 – 2023-01-31 22:00:00

10 10 EUR Mardi 31 janvier 2023 à 20h30

L’EXPLOITATION À LA COOL

Compagnie El Ajouad

Spectacle à partir de 16 ans

SEMAINE THÉMATIQUE AUTOUR DU TRAVAIL

Derrière les slogans publicitaires sympas, les tutoiements faciles et les poufs colorés des open spaces, se cache une nouvelle exploitation. Surveillance virtuelle, rapports déshumanisés, algorithmes rois, rythme effréné, abus de pouvoir face à des populations immigrées, forçats du bitume laissés à eux-mêmes, sous-payés, démunis de droits sociaux, porteurs de tous les risques, bienvenue dans les bas-fonds du cool.

Un récit incarné et décapant, irrigué par une réflexion sur la modernité, les dérives du confort, la facilité du tout, tout de suite, ici et pas cher. Mais à quel prix ?

Jules Salé dénonce sans concession le cynisme des grandes entreprises autant que la complaisance de l’état. Plus qu’un témoignage, un réquisitoire générationnel contre la dérive « uberisante » de notre société.

Texte : Jules Salé

Adaptation du texte et mise en scène : Kheireddine Lardjam

Jeu : Cédric Vechambre

Production : Compagnie El Ajouad

Soutiens : Conseil Départemental de Saône-et-Loire / Chartreuse de Villeneuve-Lez-Avignon

