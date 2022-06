L’expérimentation dans le logement – Innovations techniques et nouveaux usages – Expédition urbaine, 29 octobre 2022, .

2022-10-29

Horaire : 09:30 12:30

Expédition #3 – Dans le cadre des Expéditions urbaines 2022 « Le logement et la ville, faire autrement ». Exposition à l’ensa – Expédition Dalby / Marsauderies / Erdre-Porterie. Sur un parcours en grand croissant qui mène de l’école d’architecture à l’Erdre, en passant par la frange de la route de Paris, nous découvrirons des variations d’inscriptions d’opérations, depuis celles inscrites dans le tissu urbain, dans le renouvellement fonctionnel des quartiers, puis dans le déploiement en Zac, d’histoires urbaines qui ont inventé en leur sein de curieuses expériences cohabitées et façonnées.Ce parcours est aussi celui des découvertes pour « faire autrement » la ville et les regroupements d’habitat, en s’appuyant sur les ressources habitantes, associatives ou simplement de groupes informels qui s’assemblent, pour s’inventer ensemble des avenirs. Ces visites permettront de montrer la flexibilité des règles urbaines, la déformation des règles constructives et les inventions juridiques et de gestion des territoires, pour autoriser les inventions et la régulation économique de la fabrication du logement. La transversalité disciplinaire des expertises mobilisées montre les métiers associés d’urbanisme et d’architecture au service du bien commun en cohabitation de construction de modèles avec les métiers juridiques devenus indispensables (pour peu qu’ils se mobilisent eux-mêmes en apportant leur renouvellement de vision urbaine et sociétale).Nous traverserons aussi des opérations qui montrent le ressourcement environnemental de la construction avec des opérations qui empruntent le chemin du bio-sourcé et de la performance énergétique à coûts maîtrisés pour des logements confortables et de résonance sensible. En partenariat avec la Ville de Nantes et Nantes Métropole, l’ardepa (association régionale pour la diffusion et la promotion de l’architecture) organise la visite.Durée d’une visite : environ 3 heures, à partir de 9h30.