L’Expérience Monroe s’installe à la galerie Joseph Galerie Joseph Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Du samedi 21 octobre 2023 au mardi 21 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

.Tout public. payant

Forte de son succès au Forum des Images et à la Galerie Joseph l’été dernier, L’Expérience Monroe est de retour pour un mois du 21 Octobre au 21 Novembre 2023.

Le coeur de L’Expérience Monroe, c’est l’unique autobiographie de Marilyn Monroe. L’Expérience Monroe propose un parcours à travers une installation, une oeuvre immersive 360 VR, une pièce de théâtre, un roman graphique et une série fiction où vous êtes amenés à percevoir Marilyn Monroe différemment.

L’enjeu de l’expérience est de raconter le combat de Marilyn pour accomplir son rêve. Elle s’adresse à toutes celles et ceux qui cherchent leur place dans ce monde. Le visiteur déconstruit la blonde évanescente, y découvre une femme singulière balayant avec humour tous les clichés qui l’entourent. Marilyn s’invite dans notre monde et interagit avec le spectateur. Elle se glisse dans son imaginaire et laisse découvrir dans son intimité, presque cachée, une femme féministe et combattante. Une femme solaire et indépendante qui a un rêve et qui se bat pour l’incarner. En traversant l’expérience, vous approchez la femme derrière l’icône. Marilyn livre des confessions jamais entendues. Dès l’entrée, le visiteur devient un acteur de l’histoire. Un jeu digital est proposé et donne (ou pas) le permis de rejoindre l’aventure !

Un voyage poétique et digital…

Cette installation est sonore, musicale, textuelle et visuelle. Une mise en perspective de l’icône fantasmée, de la femme moderne, féministe et singulière qu’elle est. Hollywood a construit un mythe, « l’icône » Marilyn. Cette installation cherche à l’humaniser, à la sortir du « papier glacé », par la confrontation de ses écrits intimes, de sa voix, de ses photos à la parole et aux espaces contemporains.

Galerie Joseph 16 rue des Minimes 75003 Paris

Contact : http://www.updatemarilyn.com

