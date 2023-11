L’Expérience Monroe Galerie Joseph Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Du samedi 21 octobre 2023 au dimanche 31 décembre 2023 :

Forte de son succès, L’Expérience Monroe se poursuit jusqu’au 31 Décembre 2023 à La Galerie Joseph

L’Expérience Monroe propose un parcours immersif dans l’univers de Marilyn Monroe, à travers des photographies de Milton Greene, un roman graphique, une installation, une œuvre VR et une pièce de théâtre Marilyn Monroe, Confession inachevée.

En traversant cette expérience, vous allez approcher la femme derrière l’icône.

16 rue des Minimes , 75003 Paris

Horaires : De 11h à 19h

Tarifs : 15 euros (12 euros tarif réduit) – VR : 7 euros

Site web : https://l-experience-monroe.com

Un récit immersif réalisé par Stéphanie Sphyras et Benoit Nguyen Tat. En collaboration avec Sylvie Lardet, Anseau Delassalle, Ikse Maître, Laetitia Viallet, Michel Bertier et Joshua Greene.

Production : Principe Actif – Swing Digital – Coproduction Le sas, La métonymie, Espace Jean Legendre

En partenariat avec : ABG et Joshua Greene, The Archives, LLC, Robert Laffont, L’université Paris-Saclay, Cervval, Le Forum des images, La Galerie Joseph, Agents et Artistes Management, La Centrale.

Avec le soutien de la DRAC- île de France, du CNC, de la Ville de Paris et de l’ONDA.

Contact : https://l-experience-monroe.com +33142712022 https://www.facebook.com/updatemarilyn https://www.facebook.com/updatemarilyn https://l-experience-monroe.com/billetterie/

