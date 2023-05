L’Expérience Monroe au Forum des images ! Forum des images, 27 mai 2023, Paris.

Du samedi 27 mai 2023 au dimanche 25 juin 2023 :

.Tout public. payant

20€ tarif plein

16€ tarif réduit (-30ans, +60 ans, étudiants, demandeur.ses d’emploi, personnes en situation de handicap)

11€ tarif préférentiel (carte Forum Liberté, accompagnant.es des cartes Forum Illimité et cartes TUMO Paris, agent de la ville de Paris) gratuit pour les détenteurs de la carte Forum Illimité et de la carte TUMO Paris.

Le Forum des images accompagne des artistes sur des projets immersifs. Cette année l’expérience Monroe propose un parcours ludique à travers un roman graphique, une installation, une œuvre immersive VR et une pièce de théâtre où vous êtes amené.e.s à percevoir Marilyn Monroe sous un autre jour. En traversant l’expérience, vous approchez la femme derrière l’icône.

L’installation et l’œuvre de réalité virtuelle

Du 27 mai au 25 juin (entrée gratuite, sans réservation)

Porte d’entrée dans l’univers de Marilyn Monroe, l’installation se compose de photographies, d’entretiens exclusifs, de dispositifs numériques interactifs, d’extraits du roman avec lesquels chacun.e est amené.e à interagir pour se plonger dans les écrits intimes de l’actrice et s’imprégner de sa personne. Une œuvre de réalité virtuelle invite à entrer dans les mémoires de l’actrice, à traverser ses pensées et découvrir ses secrets.

La pièce de théâtre

Samedi 3 juin à 21h & Dimanche 4 juin à 16h (réservation fortement recommandée)

Point d’orgue de ce voyage, une pièce de théâtre basée sur l’unique texte autobiographique de l’icône, Marilyn Monroe Confession inachevée, permet de révéler un portrait tout en nuance d’une artiste tiraillée entre sa curiosité intellectuelle et l’image que les producteurs veulent lui attribuer. Une pièce, d’une troublante modernité à la fois bouleversante et éclairante, intime et féministe.

Samedi 3 juin à 20h30

Dimanche 4 juin à 16h

Le roman graphique

1954, Berverly Hills Hotel. Marilyn Monroe a 28 ans et se lance dans l’écriture de ses mémoires. Elle se replonge dans ses souvenirs d’enfance et d’adolescence ; elle partage avec Ben Hecht, son co-auteur, ses reflexions sur le cinéma, sur l’amour, sur la sexualité et sur son métier d’actrice.

Cette confession unique, intime, féministe et politique, révèle une Marilyn double, tiraillée entre la mélancolie et les paillettes, ses angoisses et son image de sex-symbol, sa curiosité intellectuelle et le désir des producteurs d’en faire une simple godiche blonde.

Toute l’émotion et la fragilité de Marilyn, sa révolte habillée d’humour et de légèreté, sont ici magistralement mis en images par Sandrine Revel, et en mots par Stéphanie Sphyras.

