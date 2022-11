L’expérience du sensible, en méditation Besançon Besançon Catégories d’évènement: 25000

2 Passage des Arts Frac Franche-Comté Besançon

2022-11-30 – 2022-11-30

25000 8 EUR Le Frac vous invite à une visite de son exposition sur un mode insolite, où il s’agit de renouer avec soi-même et de réapprendre à prendre son temps. Un temps de méditation est ainsi proposé en amont d’une «slow visite».

« Toucher les œuvres avec les yeux » vivre une expérience sensorielle, telle est l'intention de Natalie Grosjean, thérapeute et formatrice.

