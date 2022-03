L’expérience de mesure de la radioactivité de Pierre et Marie Curie Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

— **L’expérience de mesure de la radioactivité de Pierre et Marie Curie** L’expérience historique de mesure de la radioactivité de Pierre et Marie Curie reconstituée à l’Université de Rennes 1 : dernières démonstrations avant travaux ! Dès 1880, Pierre Curie et son frère Jacques explorent les propriétés électriques des cristaux, découvrant la piézoélectricité. En 1885, les frères Curie conçoivent une balance qui exploite cette propriété. Avec Marie Curie, ils l’utilisent en 1900 pour mesurer la radioactivité des sels d’uranium, du radium et du polonium. Nous vous proposons d’assister à la reconstitution de cette mesure lors de deux visites guidées : ► **Mardi 22 mars 2022 de 12h à 13h et de 13h à 14h,** _**Bât 5 Campus de Beaulieu / Gratuit sur**_ [_**réservation**_](https://www.billetweb.fr/reservation-visite-guidee-speciale-curie1)

