L’expérience de l’arbre · École parallèle imaginaire Le Théâtre, 29 mars 2022, Laval.

L’expérience de l’arbre · École parallèle imaginaire

Le Théâtre, le mardi 29 mars 2022 à 20:00

Née de la rencontre au Japon entre le metteur en scène Simon Gauchet et un acteur de théâtre Nô, cette pièce consacre un mariage artistique singulier : celui du théâtre occidental et de la tradition millénaire du théâtre Nô. L’arbre, figure de cet art mémoriel et symbole de résistance aux éléments, est au cœur d’une scénographie épurée et esthétiquement somptueuse. Il est le témoin d’une transmission mutuelle entre deux cultures, de correspondances orales sur le sens de leurs arts respectifs. Avec une grande élégance et un sens de la drôlerie indéniable, ils construisent un récit aux allures de mythe, où les fantômes surgissent pour interroger le présent. On sort grandi de cette puissante et lumineuse expérience de théâtre.

Entre Orient et Occident, un dialogue de cultures d’une grande beauté plastique, empli de sagesse et de drôlerie.

