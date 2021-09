Paris Collège des Bernardins Paris L’expérience de la finitude peut-elle être positive ? Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’expérience de la finitude peut-elle être positive ? Collège des Bernardins, 16 octobre 2021, Paris. L’expérience de la finitude peut-elle être positive ?

Collège des Bernardins, le samedi 16 octobre à 09:30

La finitude, en tant qu’horizon de l’existence, évoque, au premier abord, l’expérience négative des limitations qui cernent l’être humain. Pourtant, dans quelles mesures l’expérience de la finitude serait-elle porteuse d’un sens positif ? Cette journée d’étude sur Édith Stein* propose d’aborder la question de la finitude humaine à partir de quatre approches complémentaires réparties en deux demi-journées : Comment Édith Stein thématise-t-elle l’expérience de la finitude dans son maître-ouvrage : L’être fini et l’être éternel ? Avec l’intervention de Bénédicte Bouillot (Centre Sèvres) : La liberté selon Édith Stein : une ouverture infinie de la finitude Comment se situe-t-elle par rapport à la lecture heideggerienne de la finitude humaine ? Avec Emmanuel Cattin (Université la Sorbonne, Paris IV) : L’accomplissement. Édith Stein et Martin Heidegger Quel est le sens d’une expérience de l’Absolu divin pour la personne humaine en tant qu’être fini ? Avec Éric de Rus (Centre Pédagogique Madeleine Daniélou) : La vie mystique de la prière selon Édith Stein : une approche de la vocation ultime de l’être fini Enfin, quel éclairage la pensée d’Édith Stein jette-t-elle sur l’expérience de la vulnérabilité inhérente à la finitude humaine ? Programme 9h30 : Accueil 10h-10h15 : Introduction à la journée Avec Sophie Binggeli, professeure au Collège des Bernardins 10h15-10h45 : La liberté selon Édith Stein : une ouverture infinie de la finitude Par Bénédicte Bouillot, Communauté du Chemin Neuf / Centre Sèvres 10h45-11h15 : L’accomplissement. Édith Stein et Martin Heidegger Par Emmanuel Cattin, Université la Sorbonne, Paris IV 11h45-12h30 : Table ronde avec les intervenants de la matinée Modération avec la soeur Jean-Edith, Communauté de Saint Jean / Groupe de Recherche Steinien 12h30-14h00 : Déjeuner 14h15-14h45 : La vie mystique de la prière selon Édith Stein : une approche de la vocation ultime de l’être fini Par Éric de Rus, Centre Madeleine Daniélou 14h45-15h15 : Le prochain. Regards steiniens sur la vulnérabilité Avec Bérengère Guérin, GRS 15h45-16h30 : Table ronde avec les intervenants de l’après-midi Modération par Marion Lucas, Groupe de Recherche Steinien 16h30 : Conclusion Par Félix Resch, professeur au Collège des Bernardins Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/lexperience-de-la-finitude-peut-elle-etre-positive Rendez-vous de l’École Cathédrale. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T09:30:00 2021-10-16T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris lieuville Collège des Bernardins Paris