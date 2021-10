Château-Arnoux-Saint-Auban Théâtre Durance Alpes-de-Haute-Provence, Château-Arnoux-Saint-Auban L’Expat + Massiwa Théâtre Durance Château-Arnoux-Saint-Auban Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Théâtre Durance, le vendredi 10 décembre à 21:00

Salim Mzé Hamadi Moissi, figure de la scène hip-hop, nous convie à un voyage au fil de son histoire et à la découverte de son pays, les Comores. _L’Expat_, interprété par le chorégraphe lui-même, raconte le défi de l’expatriation : quitter, reconstruire, naviguer entre plusieurs cultures, revenir. Puis, en écho, _Massiwa_ interroge ce qui fait l’attachement à un pays. Sept danseurs portent une danse ardente, impétueuse, dans laquelle infusent à la fois le break dance, le krump, le souffle énergique du hip-hop. On y retrouve aussi les pas traditionnels des danses comoriennes, des mouvements guerriers empruntés au shigoma ou d’autres plus féminins du wadaha de l’île d’Anjouan. Munis de bâtons à piler ou de grands tissus, les corps athlétiques des danseurs dessinent en quatre tableaux virtuoses le portrait d’un comorien d’aujourd’hui, et ça décoiffe.

de 3 à 16€

Théâtre Durance Les Lauzières 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban

