Lexo’viens ! Centre socio-culturel CAF Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Lisieux

Lexo’viens ! Centre socio-culturel CAF, 19 mars 2022, Lisieux. Lexo’viens !

Centre socio-culturel CAF, le samedi 19 mars à 10:00

### LEXO’VIENS ! ### Nos quartiers ont des talents ! Le samedi 19 mars, de 10h à 17h, l’événement Lexo’Viens prend place au Centre socioculturel-Lisieux-CAF. Un moment convivial, d’échange et de partage, où les habitants proposent des ateliers créatifs et des démonstrations. Le fait-maison sera à l’honneur. Cet événement est organisé par et pour les habitants, avec la participation de plusieurs associations lexoviennes. Venez y faire un tour ! **ENTRÉE GRATUITE** **Centre Socio Culturel CAF, rue de Taunton à Lisieux** **SAMEDI 19 MARS 2022**

Entrée gratuite

Démonstrations et ateliers de créations, le 19 mars 2022 ! Centre socio-culturel CAF 1 rue de Taunton Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Centre socio-culturel CAF Adresse 1 rue de Taunton Lisieux Ville Lisieux lieuville Centre socio-culturel CAF Lisieux Departement Calvados

Centre socio-culturel CAF Lisieux Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lisieux/

Lexo’viens ! Centre socio-culturel CAF 2022-03-19 was last modified: by Lexo’viens ! Centre socio-culturel CAF Centre socio-culturel CAF 19 mars 2022 Centre socio-culturel CAF Lisieux Lisieux

Lisieux Calvados