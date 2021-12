Paris Collège des Bernardins Paris L’EXORCISTE Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’EXORCISTE Collège des Bernardins, 31 janvier 2022, Paris. L’EXORCISTE

Collège des Bernardins, le lundi 31 janvier 2022 à 19:00

Une parole d’église sur un phénomène à travers le film culte qui a façonné l’image de l’exorcisme. Film de William Friedkin réalisé en 1973 – 132 minutes – Version originale sous-titré en français Adaptation cinématographique du roman de William Peter Blatty, le film s’inspire d’un véritable cas d’exorcisme qui raconte l’histoire d’une petite fille possédée par le démon. Regan, adolescente brillante et sa mère comédienne Chris s’installent le temps d’un tournage de film à Boston. La jeune fille développe des troubles comportementaux inquiétants et Chris décide de consulter les meilleurs médecins. Face à l’échec de la science, elle se tourne vers le jeune prêtre Karras, lui-même psychiatre de formation qui va procéder à l’exorcisme avec l’expérimenté père Merrin. Ce film qui présente des scènes particulièrement impressionnantes est déconseillé aux personnes sensibles. La projection du film sera commentée par le P. Jean-Pascal Duloisy, responsable du service de l’Exorcisme des Diocèses de l’Île-de-France et Pierre Korzilius, directeur du Pôle Art et Culture. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/lexorciste Art et Culture. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-31T19:00:00 2022-01-31T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Collège des Bernardins Adresse 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Ville Paris lieuville Collège des Bernardins Paris