Conversation occitane L’exodus Beauronne Vallée de l'Isle Beauronne Catégories d’Évènement: Beauronne

Dordogne

Conversation occitane L’exodus, 16 mars 2023, Beauronne Vallée de l'Isle Beauronne. Conversation occitane D40 L’exodus Beauronne Dordogne L’exodus D40

2023-03-16 17:00:00 – 2023-03-16 19:00:00

L’exodus D40

Beauronne

Dordogne Beauronne . Conversation Occitane ouverte à tous.

15h, ancien bar l’Exodus. Gratuit.

IsleCo 05 53 82 59 09 +33 5 53 82 59 09 Isle&Co Isle&co

L’exodus D40 Beauronne

dernière mise à jour : 2023-03-11 par Vallée de l’Isle

Détails Catégories d’Évènement: Beauronne, Dordogne Autres Lieu Beauronne Adresse Beauronne Dordogne Vallée de l'Isle L'exodus D40 Ville Beauronne Vallée de l'Isle Beauronne Departement Dordogne Tarif Lieu Ville L'exodus D40 Beauronne

Beauronne Beauronne Vallée de l'Isle Beauronne Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauronne vallee de l'isle beauronne/

Conversation occitane L’exodus 2023-03-16 was last modified: by Conversation occitane L’exodus Beauronne 16 mars 2023 Beauronne D40 L'exodus Beauronne Dordogne Dordogne L'exodus Beauronne Vallée de l'Isle

Beauronne Vallée de l'Isle Beauronne Dordogne