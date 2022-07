L’Exil – scène éphémère, champêtre et éclectique (Jam Session + Royal Casino) Montbrun Montbrun Catégories d’évènement: Lot

2022-07-16 19:00:00 – 2022-07-16 23:00:00

Lot Montbrun 3 EUR 3 5 RDV au camping L’EXIL de MONTBRUN, anciennement « Les Cournoulises » (318 Route du bourg) Début du Jam: 19h

Début concert Royal Casino: 21h

Prix d’entrée au chifoumi (pierre/feuille/ciseau): Gagnant 3Euros,

ex-aequo: 4Euros, Perdant: 5Euros.

Gratuit pour les campeurs et les « jameurs ». MiamMiam/GlouGlou sur place (galette-saucisse et présence de la

brasserie Dune d’Andressac) Suspendues quelque part entre ciel et terre, les compositions colorées, frissonnantes et touchantes de Royal Casino ne seront pas sans rappeler de bons vieux souvenirs, pour peu que l’on ai été bercés par la sensibilité de certains Buckley, Morrissey et autres Smith(s).

Les 4 Rouennais feront un crochet Lotois le 16 Juillet pour satisfaire les amateurs de belles chansons Pop (au sens noble du terme) afin d’inaugurer la scène de l’Exil comme il se doit. Et quoi de mieux, pour ouvrir la soirée, qu’une « session jam » sur scène?

