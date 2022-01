L’exil est une vaste terre Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

L'exil est une vaste terre Lannion, 24 février 2022, Lannion.

2022-02-24

Née en Algérie d'un père tunisien et d'une mère italienne, Jeanne Benameur arrive en France à l'âge de cinq ans. Installée à La Rochelle elle se consacre à l'écriture qu'elle a toujours perçue comme une force émancipatrice.

